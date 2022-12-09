"Вкусвилл" подтвердил утечку персональных данных клиентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сеть магазинов "Вкусвилл" подтвердила утечку персональных данных клиентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ретейлера.

"Об утечке стало известно в ночь с 8 на 9 декабря 2022 года. Наши специалисты самостоятельно обнаружили и оперативно приняли меры для исправления ситуации", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, мошенникам удалось овладеть номерами телефонов, электронными почтовыми адресами, а также последними четырьмя цифрами банковских карт клиентов. Утекшие данные не содержат информации об именах, адресах и полных платежных данных клиентов.

До этого в Сети появилась информация о том, что в интернете была опубликована база данных клиентов компании.

Ранее Владимир Путин заявил, что ответственность за утечку персональных данных в России необходимо ужесточить, однако к решению этой проблемы необходимо подойти взвешенно. Путин отметил, что эта проблема требует принятия сбалансированных решений, которые смогут защитить интересы граждан, но при этом не станут мешать развитию информационных технологий.



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