Сервис "Работа.ру" опроверг информацию об утечке данных пользователей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сервис "Работа.ру" опроверг появившуюся в телеграм-каналах информацию об утечке данных 390 тысяч пользователей. Об этом сообщает ТАСС.

"Работа.ру" хранит информацию в ином формате данных, а слитый файл представляет собой компиляцию данных из других источников", – говорится в сообщении.

Ранее российская сеть электроники DNS подтвердила факт утечки данных своих сотрудников. Представители компании проинформировали, что Роскомнадзор уже провел мероприятия по выяснению факта утечки данных. В результате DNS привлекли к ответственности.

О том, что Роскомнадзор начал проверку компании из-за утечки персональных данных, стало известно в октябре текущего года. На тот момент уточнялось, что в открытый доступ попала база данных клиентов, содержащая 16 524 миллиона записей с информацией о покупателях.



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