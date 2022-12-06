Компания DNS признала утечку данных своих сотрудников

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Российская сеть электроники DNS подтвердила факт утечки данных своих сотрудников. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Представители DNS проинформировали, что Роскомнадзор уже провел мероприятия по выяснению факта утечки данных, в результате чего компанию привлекли к ответственности.

"Да, действительно в Сеть попали данные сотрудников компании. В украденной информации содержались данные сотрудников. Наиболее чувствительная информация – ФИО, рабочий e-mail и телефон", – поделились в пресс-службе сети.

Там также добавили, что подобная утечка случилась из-за хакерской атаки. В связи с этим DNS обратилась с заявлением в МВД России. Было возбуждено уголовное дело, в настоящее время организованы следственные мероприятия. В пресс-службе добавили, что компания приняла дополнительные меры во избежание подобных инцидентов в будущем.

О том, что Роскомнадзор начал проверку из-за утечки персональных данных, стало известно в октябре текущего года. На тот момент уточнялось, что в открытый доступ попала база данных клиентов, содержащая 16 524 миллиона записей с информацией о покупателях.

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