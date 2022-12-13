Власти опровергли информацию об утечке данных пользователей МЭШ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Информация об утечке данных пользователей "Московской электронной школы" (МЭШ) не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента информационных технологий.

По данным ведомства, опубликованные материалы не являются реальными данными пользователей МЭШ. Сервисы школы работают в штатном режиме.

В департаменте добавили, что данные пользователей находятся под защитой.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что в открытый доступ выложена база персональных данных "Московской электронной школы".

До этого сообщалось, что утечка данных произошла у сети магазинов "ВкусВилл". Специалисты компании якобы сами обнаружили это и приняли меры для исправления ситуации. Злоумышленники же овладели номерами телефонов, электронными почтовыми адресами, а также последними четырьмя цифрами банковских карт клиентов.



В Минцифры предложили ввести персональную ответственность за утечку личных данных

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