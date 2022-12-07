Путин заявил о необходимости ужесточения ответственности за утечку персональных данных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Ответственность за утечку персональных данных в России необходимо ужесточить, однако к решению этой проблемы необходимо подойти взвешенно, заявил Владимир Путин на заседании Совета по правам человека при президенте РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

"Наверное, есть необходимость и ужесточения ответственности за правонарушения в этой сфере. Что касается оборотных штрафов и уголовной ответственности, я так понимаю, что вы говорите об уголовной ответственности за незаконный оборот (украденных данных. – Прим. ред.)", – сказал Путин.

По словам президента, все, кто использует эту информацию, должны знать, что они используют украденные данные. Путин отметил, что эта проблема требует принятия сбалансированных решений, которые смогут защитить интересы граждан, но при этом не станут мешать развитию информационных технологий.

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, в свою очередь, выступил за введение уголовной ответственности за незаконный оборот личных данных.

"Да, поддерживаю. Меру ответственности нужно обсудить с Верховным судом", – приводит его слова ТАСС.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что ответственность за разглашение персональных данных в РФ смешная. По ее мнению, российские власти должны жестче реализовывать наработки законодателей в этой сфере.

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