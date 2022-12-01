Персональные данные более 30 тысяч мобилизованных и их семей попали в Сеть

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Расширенные персональные данные более 30 тысяч мобилизованных и членов их семей попали в Сеть. Об утечке сообщил глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в своем телеграм-канале.



По его словам, граждане, данные которых оказались в Сети, были покупателями одного интернет-магазина военных товаров, в базе которого указываются ФИО клиентов, номера их телефонов, адреса электронных почт и адреса доставки.

Кабанов призвал ввести в России уголовную ответственность за подобные преступления. По его мнению, персональные данные россиян представляют интерес для иностранных спецслужб.

"И после этого вопиющего факта некоторые руководители будут продолжать убеждать нас в отсутствии необходимости уголовной ответственности за подобные утечки? Нет. Одними штрафами, даже оборотными, здесь порядок не наведешь", – говорится в его публикации.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин заявил, что утечка данных россиян происходит из-за недостаточного количества средств на защиту со стороны компаний.

По данным Роскомнадзора, с начала 2022 года произошло около 60 крупных утечек личных данных. В интернете были размещены более 230 миллионов записей с персональной информацией граждан РФ.

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