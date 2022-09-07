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Технологии

10:20

Хакеры стали в два раза чаще публиковать личные данные россиян

технологии

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Хакеры стали чаще публиковать в интернете персональные данные россиян, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на данные компании Group-IB. Ее специалисты отметили, что за последние три месяца число оказавшихся в открытом доступе баз данных российских компаний выросло вдвое.

Аналитики пояснили, что летом киберпреступники опубликовали 140 баз, причем только в августе в Сеть попали 100 из них. Это почти в два раза больше, чем весной: за март, апрель и май хакеры опубликовали 73 базы.

Летом в базах данных опубликовали 304 миллиона строк. Каждая строка соотносится с одним конкретным жителем страны, при этом один человек может оказаться сразу в нескольких базах. Там указываются имена россиян, их телефоны, адреса, даты рождения, паспортные данные и детали заказов.

По словам руководителя отдела исследования киберпреступности Threat Intelligence компании Group-IB Олега Дерова, утекают данные не только небольших сайтов, магазинов и ресторанов, но и крупных российских компаний различных секторов экономики.

Основными жертвами хакеров стали интернет-сервисы доставки, онлайн-кинотеатры и медицинские компании. Отмечается, что основной целью злоумышленников был не заработок, а причинение максимального ущерба бизнесу и его клиентам.

Ранее стало известно, что 4 августа производитель электроники Samsung Electronics обнаружил утечку данных своих клиентов и устранил ее последствия, были приняты необходимые меры по защите пострадавших систем, а также проведено расследование произошедшего.

До этого сообщалось, что компания по доставке грузов СДЭК подтвердила факт утечки информации из базы данных клиентов сервисов CDEK.Shopping и "СДЭК.Маркета", по данному факту проводится внутренняя проверка.

Отмечалось, что компания делает все необходимое для предотвращения дальнейшего распространения утечки.

В Сеть слили личные данные клиентов двух компаний

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