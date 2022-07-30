В "Почте России" сообщили о частичной утечке данных клиентов подрядчика

16:51
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
"Почта России" подтвердила частичную утечку данных клиентов компании, однако угрозы для их безопасности нет, сообщает ТАСС.
"Утечка не содержала банковских данных, безопасности и репутации клиентов ничего не угрожает", – отметили в пресс-службе.
В "Почте России" добавили, что в результате хакерской атаки была скомпрометирована одна учетная запись подрядчика. На данный момент доступ к данным через скомпрометированный аккаунт заблокирован, служба безопасности компании перепроверила уровень безопасности по всем возможным точкам доступа.
В свою очередь глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что данный инцидент должен стать предметом серьезного разбирательства со стороны Роскомнадзора и прокуратуры.
"Как член совета директоров "Почты России", уже инициировал рассмотрение вопроса о защищенности персональных данных на ближайшем заседании совета. Этот инцидент должен стать поводом для самой серьезной работы над ошибками", – написал он в своем телеграм-канале.
Ранее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что предусмотренные текущим законодательством штрафы за утечку персональных данных россиян не соответствуют наносимому ущербу. Для урегулирования этой ситуации необходимо ввести оборотные штрафы для бизнеса.
Он подчеркнул, что компании должны понять серьезность нарушения прав граждан, которое влечет утечка их персональных данных, и принять необходимые меры для защиты данной информации. По его мнению, введение оборотных штрафов является разумной стимулирующей мерой, способной решить эту проблему.
Минцифры согласовало законопроект о штрафах за утечку персональных данных клиентов
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