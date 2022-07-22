"Ростелеком" могут оштрафовать на 100 тысяч за утечку персональных данных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении в отношении компании "Ростелеком" за утечку личных данных клиентов, сообщает ТАСС.

"В отношении компании Роскомнадзор составил и передал в суд административный протокол по части 1 статьи 13.11 КоАП РФ за обработку персональных данных с нарушением законодательства, приведшим к утечке данных клиентов", – отметили в ведомстве.

Уточняется, что по данной статье предусматривается штраф до 100 тысяч рублей для юрлиц. Конкретная сумма будет определена судом.

В июне "Ростелеком" объявил о проверке по факту утечки данных внутренних аккаунтов компании. По данным организации, проникновение злоумышленников во внутренние системы компании исключено.

