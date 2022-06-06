"Ростелеком" ведет проверку по факту утечки данных внутренних аккаунтов компании

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

"Ростелеком" объявил о проверке по факту утечки данных внутренних аккаунтов компании, передает ТАСС.

В компании уточнили, что располагают информацией о происшествии.

"Проверяем на причастность к инциденту одного из бывших сотрудников, который в декабре 2021 года скопировал часть внутреннего телефонного справочника. Ведется расследование", – заявили в "Ростелекоме".

По данным организации, проникновение злоумышленников во внутренние системы компании исключено.

В начале июня об утечке данных о приобретенных курсах сообщила платформа Geekbrains. При этом злоумышленники не получили доступ к банковским реквизитам или данным о банковских картах.