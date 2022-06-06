В РФ могут появиться штрафы за утечку биометрических данных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Минцифры осенью планирует внести в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести административную ответственность за утечку биометрических данных, сообщает газета "Известия".
Так, за нарушения должностным лицам будет грозить штраф от 100 до 300 тысяч рублей, а юрлицам – от 300 до 500 тысяч рублей. Если к обработке данных допускается организация без аккредитации, то штраф составит для должностных лиц от 300 до 600 тысяч рублей, для юрлиц – от 500 тысяч до миллиона рублей.
Как отметили в Минцифры, сегодня отсутствуют нормы для привлечения нарушителей к ответственности, поэтому законопроект позволит повысить эффективность соблюдения требований законодательства, оказать положительное влияние на профилактику правонарушений и поспособствовать минимизации ущерба от таких нарушений.
"Введение административной ответственности в таких случаях целесообразно, потому что подобные действия могут нанести существенный вред охраняемым законом интересам личности, общества и государства", – подчеркнули в пресс-службе министерства.
В Госдуме выразили готовность поддержать инициативу. По словам зампредседателя комитета ГД по информационной политике, технологиям и связи Олега Матвейчева, депутаты уделяют вопросу защиты биометрических дынных большое внимание и ведут соответствующую работу.
"Биометрические данные нужно защищать гораздо тщательнее, чем персональные. Ведь они дают гораздо больше информации о человеке, скрыть или изменить которую впоследствии уже не получится, в том числе о его болезнях", – подчеркнул Матвейчев.
В начале марта стало известно об утечке в Сеть базы данных "Яндекс.Еды". Причиной, как сообщалось, стали недобросовестные действия одного из сотрудников.
Роскомнадзор составил административный протокол на "Яндекс.Еду", а также внес ресурс, на котором была опубликована утекшая база данных, в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, ограничив к нему доступ. Позже суд в Москве оштрафовал сервис на 60 тысяч рублей.
Минцифры согласовало законопроект о штрафах за утечку персональных данных клиентов
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