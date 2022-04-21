"Яндекс.Еду" оштрафовали на 60 тысяч рублей за утечку данных пользователей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Суд в Москве оштрафовал сервис "Яндекс.Еда" за мартовскую утечку персональных данных пользователей. Об этом сообщили в пресс-службе Замоскворецкого суда.

"ООО "Яндекс.Еда" назначено наказание в виде административного штрафа в размере 60 тысяч рублей", – приводит заявление пресс-службы РИА Новости.

В начале марта стало известно об утечке в Сеть базы данных "Яндекс.Еды" по причине недобросовестных действий одного из сотрудников. Позже в интернете появилась информация о новой утечке, которая якобы произошла 14 марта. Руководство "Яндекс.Еды" тем не менее это опровергло.

Роскомнадзор составил административный протокол на "Яндекс.Еду", а также внес ресурс, на котором была опубликована утекшая база данных, в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, ограничив к нему доступ.

