ГД рассмотрит вопрос усиления защиты персональных данных после утечки "Яндекса"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума в ближайшее время рассмотрит вопрос усиления на законодательном уровне защиты персональных данных пользователей. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на главу думского комитета по информационной политике Александра Хинштейна.

"В ближайшее время вместе с коллегами планируем внести в Госдуму законопроект, который усилит защиту персональных (в том числе биометрических) данных россиян и ужесточит требования к операторам обработки этих данных", – рассказал парламентарий.

Он объяснил, что поводом для разработки новых норм стала утечка базы данных сервиса "Яндекс.Еда".

По словам Хинштейна, в нынешнем виде российское законодательство не требует от операторов данных извещать государство о произошедших утечках. Кроме того, никак не регулируется трансграничная передача данных пользователей, а российские информресурсы никак не взаимодействуют с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий кибератак.

В начале марта стало известно об утечке в Сеть базы данных "Яндекс.Еды". Как тогда объяснили в сервисе, причиной утечки стали недобросовестные действия одного из сотрудников. Там же заверили, что речь идет о телефонных номерах, информации о заказах, адресах и времени доставки – данные банковских карт, логины и пароли пользователей в открытый доступ не попали.

Позже в интернете появилась информация о новой утечке, которая якобы произошла 14 марта. Руководство "Яндекс.Еды" тем не менее это опровергло.

