Сервису "Яндекс.Еда" грозит штраф за утечку данных клиентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Роскомнадзор составил административный протокол на компанию "Яндекс.Еда" за утечку персональных данных клиентов. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Протокол составлен по части 1 статьи 13.11 КоАП РФ и предполагает наказание в виде штрафа в размере от 60 до 100 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

При этом уточняется, что точный размер штрафа определит суд.

Сам ресурс с утекшей базой данных клиентов "Яндекс.Еды" внесен в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, доступ к нему ограничен.

Утечку телефонных номеров и информации о заказах пользователей зафиксировали в "Яндекс.Еде" 1 марта. В сервисе заверили, что данные банковских карт, логины и пароли клиентов были надежно защищены. В связи со случившимся в компании выразили готовность ужесточить подход к хранению информации, в частности минимум втрое сократить число сотрудников, имеющих доступ к ней.

14 марта в ряде СМИ появились сведения о новой утечке данных, однако эту информацию в "Яндекс.Еде" не подтвердили.