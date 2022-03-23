Сервису "Яндекс.Еда" грозит штраф за утечку данных клиентов

17:13 (обновлено 23.03.2022 17:51)
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Роскомнадзор составил административный протокол на компанию "Яндекс.Еда" за утечку персональных данных клиентов. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Протокол составлен по части 1 статьи 13.11 КоАП РФ и предполагает наказание в виде штрафа в размере от 60 до 100 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
При этом уточняется, что точный размер штрафа определит суд.
Сам ресурс с утекшей базой данных клиентов "Яндекс.Еды" внесен в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, доступ к нему ограничен.
Утечку телефонных номеров и информации о заказах пользователей зафиксировали в "Яндекс.Еде" 1 марта. В сервисе заверили, что данные банковских карт, логины и пароли клиентов были надежно защищены. В связи со случившимся в компании выразили готовность ужесточить подход к хранению информации, в частности минимум втрое сократить число сотрудников, имеющих доступ к ней.
14 марта в ряде СМИ появились сведения о новой утечке данных, однако эту информацию в "Яндекс.Еде" не подтвердили.
В "Яндекс.Еде" опровергли сообщения СМИ о новой утечке данных пользователей
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