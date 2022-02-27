Пользователи портала госуслуг могут столкнуться с недоступностью сервисов из-за кибератак

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Пользователи портала госуслуг могут столкнуться с кратковременной недоступностью сервисов из-за масштабных кибератак. Об этом сообщает пресс-служба министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Как подчеркнули в ведомстве, вся опубликованная информация и персональные данные пользователей надежно защищены. Службы безопасности и управления инфраструктурой работают круглосуточно. При необходимости специалисты запускают дополнительные механизмы защиты ресурсов.

В министерстве назвали кибератаки беспрецедентными по масштабам. В субботу, 26 февраля было зафиксировано более 50 DDoS-атак мощностью более 1 Тбайт. Все атаки успешно отражают специалисты центра безопасности.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что фиксируются постоянные кибератаки на сайт Кремля. В свою очередь, В Минобороны РФ назвали фейком сообщения о взломе сайта ведомства и похищении персональных данных его сотрудников являются фейком.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины перед этим попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.