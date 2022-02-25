Координационный центр ФСБ назвал критическим уровень угрозы кибератак на РФ

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В Национальном координационном центре по компьютерным инцидентам, созданном по указу ФСБ РФ, оценили угрозу кибератак на российское информационное пространство, сообщается в бюллетене Центра.

В извещении отмечается, что уровень угрозы кибератак на российские информационные ресурсы критический. Он оценивается в 9,8 балла.

Ранее Украина подверглась атаке хакеров. Объектами DDoS-нападения стали сайты Минобороны и Вооруженных сил страны, местный аналог госуслуг, а также ресурсы нескольких крупных банков.

Также поступали сообщения об атаке на сайт Кремля. Однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не подтвердил соответствующие данные.

До этого крупный сбой произошел в Telegram. По данным портала Downdetector, большинство пользователей (40%) сообщали о проблемах при подключении к серверу, еще 34% испытывали трудности при использовании приложения, а 26% жаловались на проблемы с получением сообщений. В основном неполадки фиксировались в России, на Украине, в Белоруссии и Польше.

Создатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что причиной сбоев в работе мессенджера Telegram в Европе стала беспрецедентная нагрузка. Дуров отметил, что администрация мессенджера делает все возможное, чтобы сохранить высокую скорость получения и отправки сообщений.