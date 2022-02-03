Аналитик назвал наиболее ненадежные пароли

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков одной из главных причин кибератак и мошенничества в России назвал использование ненадежных паролей, сообщает RT.

Он рассказал, что при проведении внутренних тестов на возможность проникновения в сеть организации подобрать учетные данные пользователей удалось более чем в 95% случаев. Причем главными недостатками защиты стали именно простые пароли.

"Злоумышленникам проще всего взломать пароли с указанием простых слов, например password или qwerty, а также с указанием личных данных пользователей: именем, датой рождения и номерами телефонов. Одним из самых популярных является пароль формата "МесяцГод" в латинской раскладке, например Ltrf,hm2019", – пояснил эксперт.

Кувиков добавил, что киберпреступники, как правило, работают методом брутфорса: сперва для попытки входа перебираются словари установленных по умолчанию и самых популярных простых паролей, а затем уже используются пароли по результатам социальной инженерии.

В связи с этим он призвал не пользоваться паролями по умолчанию и применять слабые пароли, по которым перебор пойдет в первую очередь.

Ранее директор центра Solar inRights компании "Ростелеком-Солар" Дмитрий Бондарь предупредил пользователей об опасном последствии применения публичных сетей Wi-Fi. Злоумышленники могут украсть пароль пользователя из-за низкой защищенности такого подключения.

