В Google Play обнаружены приложения, крадущие у россиян банковские данные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В приложениях Free QR Сode Scanner и PDF Document Scanner Free из Google Play обнаружили троян, с помощью которого у россиян крадут банковские данные, сообщает "Газета.ру".

Данные приложения имеют высокие рейтинги и положительные отзывы. Общее число скачиваний составило более 300 тысяч раз. При этом модерация Google не смогла обнаружить ничего подозрительного.

По словам экспертов, троян Anatsa проявляется только после установки приложения, когда пользователя просят доустановить необходимые файлы. По предварительным данным, жертвами могли стать пользователи приложений "Сбербанк", "Тинькофф", "ОТП Банк", "Почта Банк", "Уралсиб".

Ранее менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara Анна Михайлова рассказала, что при взломе телефонов жертв интерес для мошенников могут представлять контакты мессенджеров, телефонная книга, журнал звонков и местоположение пользователя.

