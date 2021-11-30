В Google Play обнаружены приложения, крадущие у россиян банковские данные

16:46
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В приложениях Free QR Сode Scanner и PDF Document Scanner Free из Google Play обнаружили троян, с помощью которого у россиян крадут банковские данные, сообщает "Газета.ру".
Данные приложения имеют высокие рейтинги и положительные отзывы. Общее число скачиваний составило более 300 тысяч раз. При этом модерация Google не смогла обнаружить ничего подозрительного.
По словам экспертов, троян Anatsa проявляется только после установки приложения, когда пользователя просят доустановить необходимые файлы. По предварительным данным, жертвами могли стать пользователи приложений "Сбербанк", "Тинькофф", "ОТП Банк", "Почта Банк", "Уралсиб".
Ранее менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara Анна Михайлова рассказала, что при взломе телефонов жертв интерес для мошенников могут представлять контакты мессенджеров, телефонная книга, журнал звонков и местоположение пользователя.
"Специальный репортаж": "Мобильный развод"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: