Россиянам рассказали, для чего мошенникам нужны контакты со смартфонов жертв

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При взломе телефонов жертв интерес для мошенников могут представлять контакты мессенджеров, телефонная книга, журнал звонков и местоположение пользователя, рассказала менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara Анна Михайлова.
Эксперт подчеркнула, что в этом случае речь идет о кибершпионаже. Таким образом, с помощью программного обеспечения и социальной инженерии злоумышленники могут украсть платежные данные у большого количества людей.
"Чем шире покрытие пользовательских устройств, тем больше у хакера шансов добыть нужные ему для кражи информации и денежных средств данные, а также набрать достаточное количество жертв", – приводит слова Михайловой агентство "Прайм".
Базы данных о пользователях затем продают на теневом рынке, как правило, стоит это достаточно дорого, заключила эксперт.
Ранее специалист по кибербезопасности Павел Мясоедов предупредил, что мошенники стали использовать технологию распознавания голоса, чтобы красть банковские данные россиян.
Специалист отметил, что недавно произошел случай, когда мошенники обошли систему защиты одного из крупных банков с помощью голоса реального клиента при попытке входа в личный кабинет.
Россиянам рассказали, как распознать телефонных мошенников
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