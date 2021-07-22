Мошенники начали использовать технологию распознавания голоса для кражи данных

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Мошенники стали использовать технологию распознавания голоса, чтобы красть банковские данные россиян, рассказал специалист по кибербезопасности Павел Мясоедов. Об этом сообщает "Мир 24".
По его словам, в настоящее время распространяется мошенничество с помощью дипфейков.
"Вы, может быть, слышали про них в части видеоконтента, когда реальное лицо заменяется виртуальным, и, например, в какую-то организацию, используя Zoom-call, производится звонок, и собеседник общается со своим знакомым, а его знакомый виртуальный. В случае с банками Zoom-звонков пока еще в обиходе не существует для проведения транзакций, но в случае банков существуют технологии распознавания голоса", – рассказал специалист.
Мясоедов отметил, что недавно произошел случай, когда мошенники обошли систему защиты одного из крупных банков с помощью голоса реального клиента при попытке входа в личный кабинет.
По его словам, злоумышленники звонят жертвам и задают вопросы, на которые человек обычно отвечает да или нет. В этот момент преступники записывают колебания голоса, а затем применяют их, чтобы построить целые фразы. Затем мошенники звонят в банк и подставляют виртуальный голос для общения с автоматизированной системой и получают доступ к личному кабинету жертвы.
Он посоветовал не брать трубку, если есть подозрения, что звонят мошенники, или использовать для распознавания таких номеров специальное приложение.
Ранее специалист отдела анализа защищенности центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании "Ростелеком" Лев Прокопьев назвал главные схемы, которыми пользуются кибермошенники. По его словам, наиболее популярным способом у преступников является звонок якобы из службы безопасности банка с сообщением о подозрительной операции со счетом или картой. Злоумышленники пытаются получить у своей жертвы персональные данные или уговорить перевести средства.
"Жизнь в большом городе": телефонные мошенники
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