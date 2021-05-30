Эксперт объяснила, почему на рабочем компьютере не стоит хранить личные данные

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева рассказала, что хранение личных данных на рабочем компьютере может скомпрометировать безопасность устройства. Об этом сообщает "Газета.ру".
Загрузка личной информации на рабочий ПК является уязвимостью, которой способны воспользоваться хакеры. Для этого им достаточно подбросить вредоносный файл через электронную почту или внешний накопитель.
"Зачастую именно человеческий фактор приводит к потере или краже важных данных – мошенники действуют через сотрудников, через их персональные данные, через почту и внешние носители. Заражение возможно даже при использовании популярных офисных приложений, например, MS Word, Excel, Acrobat Reader и т.д.", – заявила эксперт.
Ильичева добавила, что хранение личной информации на рабочем устройстве также может привести к недоразумениям, если работник ошибочно перешлет партнерам или коллегам не те данные. Кроме того, доступ к файлам могут получить и системные администраторы со стороны работодателя.
Директор по информационным технологиям компании Oberon Дмитрий Пятунин ранее рассказал, почему пользователям не стоит чрезмерно полагаться на облачные хранилища. Эксперт напомнил, что эта технология не защищена от внезапных проблем с серверами, а также допускает уязвимость в части безопасности.
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