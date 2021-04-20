Эксперт сказал, какое приложение надо удалить для ускорения смартфона

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Фото: depositphotos/leungchopan
Любое установленное приложение и закэшированные в нем данные замедляют работу смартфона, самый простой способ ускорить его работу, это определить лишние программы и удалить их из памяти вашего гаджета, заявил доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев. Об этом сообщает агентство "Прайм".
По его словам, разработчики приложений обычно ориентируются на флагманские модели смартфонов, поэтому они требуют большое количество памяти и замедляют работу и без того не самых быстрых гаджетов. Кроме того, многие программы работают в фоновом режиме после единичного запуска, что также приводит к замедлению работы смартфона.
"Новые или частые обновления приложений и самой операционной системы телефона не всегда подходят к конкретным версиям смартфонов, делая их систему более тяжелой", – сказал Тимофеев.
Он отметил, что использование специальных программ для очистки смартфона не всегда безопасно, поэтому лучше всего это делать вручную.
"Если простые меры не помогли, остается применить крайнюю – сбросить устройство до заводской установки", – пояснил эксперт.
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