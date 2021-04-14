Россияне стали на 20% чаще покупать подержанные смартфоны

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В России на 20% выросли продажи подержанных смартфонов. Такие данные приводит портал "Авито" за I квартал 2021 года, сообщает газета "Известия".

По оценкам экспертов, жители страны предпочитают экономить на гаджетах. В частности, реализация новых смартфонов за тот же временной период снизилась на уровне 11–14%.

В "Авито" уточнили, что в среднем смартфоны на площадке продают за 7 тысяч рублей. Эта цена на 3% больше прошлогоднего показателя.

Наиболее популярными остаются iPhone – в 2021 году на долю продукции Apple приходится 48% от всех продаж. Стоимость таких смартфонов в среднем составляет 11 тысяч рублей. В топ также вошли Samsung (17%) и Xiaomi (12%).

Часть покупателей гаджетов предпочитает пользоваться системой trade-in – она подразумевает обмен старого устройства на новое с небольшой доплатой или скидкой на новое устройство. Например, по данным ретейлера "М.Видео", в I квартале 2021 года программой воспользовались вдвое больше клиентов, чем годом ранее.

Ранее в апреле назвали самые популярные смартфоны мира на начало 2021 года. Шесть из десяти позиций рейтинга занимают iPhone, лидирует базовая модель 12-й серии.

