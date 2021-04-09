Названы самые популярные в мире смартфоны начала 2021 года

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В начале 2021 года шестью из десяти самых популярных смартфонов в мире стали iPhone. Данные о продажах привели специалисты Counterpoint Technology Market Research.

iPhone 12 стал самым продаваемым за первый месяц текущего года. Вторым по популярности оказался iPhone 12 Pro Max, замкнул тройку лидеров iPhone 12 Pro. На три эти модели пришлось 15 % мировых продаж.

Бюджетный Redmi 9А стал самым продаваемым среди Android-смартфонов. Он занял пятое место рейтинга. Десятым в списке стал прошлогодний iPhone SE.

По мнению аналитиков, в текущем году увеличится спрос на 5G-смартфоны, причем даже в тех странах, где эта сеть еще не работает. Такие гаджеты пользователи выбирают, чтобы не столкнуться с проблемами при запуске мобильных сетей пятого поколения.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, чем полезен авиарежим на смартфоне. По словам эксперта, данный режим отключает все беспроводные сети, включая Bluetooth и Wi-Fi, что позволяет экономить заряд батареи устройства.