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Технологии

09:09

Предустановленные российские приложения могут передавать данные за рубеж – СМИ

технологии безопасность

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Специалисты АНО "Информационная культура" выяснили, что обязательные к предустановке российские приложения могут отправлять данные с устройств за рубеж. Об этом сообщает издание "Коммерсант".

Согласно оценке экспертов, обязательные приложения дополнены скрытыми программами, которые могут собирать информацию и передавать ее как производителям устройств, так и компаниями в целях таргетированной рекламы.

Специалисты не выявили следящих механизмов только в приложении платежной системы "Мир". Все другие приложения из согласованного списка оснащены надстройками Google AdMob, Facebook Ads и другими подобными.

С 1 января 2021 года в России действует закон о предустановке отечественного ПО на технику, которой пользуются россияне. Окончательно требование вступило в силу с 1 апреля действующего года.

В марте президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах за продажу гаджетов без российского ПО. Максимальный размер взыскания составляет 200 тысяч рублей.

Также в конце марта сообщалось об исследовании Дугласа Лея из исландского Тринити-колледжа. Эксперт выяснил, что смартфоны на операционной системе Android передают в Google больше данных, чем iPhone на серверы Apple.

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