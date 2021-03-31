Минцифры выступило против установки на смартфоны неудаляемых приложений

18:05
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В Минцифры РФ не поддерживают установку на смартфоны неудаляемых приложений, которые загружаются на устройства в рамках реализации требований о предустановке российского программного обеспечения (ПО). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Замглавы Минцифры Максим Паршин отметил, что суть требований заключается в предоставлении пользователям альтернативы и права выбора.
"Требования о предварительной установке российских программ на технически сложные товары (смартфоны, планшеты, компьютеры) направлены на предоставление пользователям возможности выбирать, какими приложениями пользоваться – отечественными, иностранными или всеми сразу", – сказал Паршин.
Он добавил, что в законодательстве отсутствуют требования делать приложения неудаляемыми, а подобную практику стоит считать неправильной.
Постановление правительства, которое касается предустановки российского ПО на смартфоны и другие устройства, было опубликовано 23 ноября 2020 года. Планировалось, что продавать гаджеты с предустановленным ПО начнут с 2021 года, однако сроки перенесли на 1 апреля.
Позднее президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы до 200 тысяч рублей за продажу гаджетов без предустановленного российского программного обеспечения (ПО).
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