Кабмин утвердил перечень приложений для предустановки на гаджеты в РФ

06 января, 20:09
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Правительство РФ утвердило перечень российских программ для предустановки на продаваемые в России гаджеты. Об этом сообщает РИА Новости.
Распоряжение, которое обязывает производителей предварительно устанавливать на отдельные виды технически сложных товаров российское ПО, вступит в силу с 1 апреля 2021 года.
Предлагаемые нормы распространяются на смартфоны, планшеты, компьютеры, умные телевизоры и некоторые другие устройства. Ранее перечень программ утвердили в президиуме правительственной комиссии.
В итоговый перечень ПО вошли в категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных. В список включили продукты компании "Яндекс", антивирус Kaspersky, сервис Госуслуг и платежная система "Мир", а также некоторые другие программы. В частности, на ТВ потребуется предустановка сервисов "Яндекс", ivi, More.tv, Okko, Premier, Start, Wink, "Кинопоиск" и ряда других.
Госдума перенесла на 1 апреля 2021 года обязательную предустановку российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые в РФ гаджеты после консультаций с участниками рынка. По заявлению производителей, не все могут успеть перейти на новые требования.
Цены на мобильную связь могут увеличиться в новом году
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: