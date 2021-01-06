Кабмин утвердил перечень приложений для предустановки на гаджеты в РФ

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Правительство РФ утвердило перечень российских программ для предустановки на продаваемые в России гаджеты. Об этом сообщает РИА Новости.

Распоряжение, которое обязывает производителей предварительно устанавливать на отдельные виды технически сложных товаров российское ПО, вступит в силу с 1 апреля 2021 года.

Предлагаемые нормы распространяются на смартфоны, планшеты, компьютеры, умные телевизоры и некоторые другие устройства. Ранее перечень программ утвердили в президиуме правительственной комиссии.

В итоговый перечень ПО вошли в категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных. В список включили продукты компании "Яндекс", антивирус Kaspersky, сервис Госуслуг и платежная система "Мир", а также некоторые другие программы. В частности, на ТВ потребуется предустановка сервисов "Яндекс", ivi, More.tv, Okko, Premier, Start, Wink, "Кинопоиск" и ряда других.

Госдума перенесла на 1 апреля 2021 года обязательную предустановку российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые в РФ гаджеты после консультаций с участниками рынка. По заявлению производителей, не все могут успеть перейти на новые требования.

