Крупнейшие банки заменят до 50% пластиковых карт на цифровые

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Ряд крупнейших банков РФ объявил о планах отказаться от массового выпуска пластиковых карт с последующим переходом к цифровым аналогам. Об этом сообщает РБК.

Так, Сбербанк к концу 2023 года рассчитывает эмитировать 50% от всех выпускаемых карт только в цифровом формате. Об этом заявил зампред правления финансовой организации Кирилл Царев.

"В начале следующего года мы предоставим всем клиентам услугу "пластика как опции", и при заказе любого карточного продукта им можно будет сразу воспользоваться в цифровом виде: в интернете или для любых покупок, загрузив в смартфон с NFC", – заявил специалист.

По словам Царева, дозаказать пластиковую банковскую карточку можно будет позднее.

Аналогичная мера рассматривается в ВТБ. Второй по величине банк РФ к тому же 2023 году может выпускать в цифровом виде до 40% всех банковских карт. Как заявили в пресс-службе банка, на долю виртуальных карт уже приходится 8 миллиардов рублей оборота и 5% выпуска от общего количества карточных продуктов.

Другой взгляд на данный аспект представили в Газпромбанке. В финансовой организации не планируют сокращать объемы выпуска пластиковых карт, но намерены активно развивать цифровое направление. Такую позицию озвучили и в банке "Хоум Кредит".

По мнению экспертов, тенденция отказа от пластиковых карт связана с участием банков в программе ESG (Environmental, Social and Corporate Governance – окружающая среда, социальная ответственность и корпоративное управление). Кроме того, на российском рынке активно пользуются цифровыми картами.

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