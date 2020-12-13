Специалист дал советы по безопасному использованию QR-кодов

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин рассказал о способах обезопасить себя при мошеннических схемах с QR-кодами. По его словам, в целях личной безопасности при оплате услуг заведения по коду следует использовать сервисы от проверенных производителей антивирусов.

Специалист рассказал, что мошенники часто используют схемы, после которых человек переводит им деньги либо после введения их в заблуждение, либо после скачивания на телефон вирусного программного обеспечения, которое получает доступ к личным и банковским данным, а также паролям.

"Если вы обнаружили, что из-за применения QR-кода с вашего счета мошеннически были списаны денежные средства, вы можете обратиться в банк с запросом об отмене операции по причине того, что она была ошибочной (по неверным реквизитам) или же в отделение полиции с заявлением о мошенничестве", – добавил Редин в беседе с агентством "Прайм".

Ранее начальник управления противодействия кибермошенничеству в Сбербанке Сергей Велигодский рассказал о новой схеме кражи денег с карт, которой пользуются мошенники. По его словам, клиенту банка поступает предложение от злоумышленников добавить себе в телефон "защищенную карту" и перевести на нее свои средства. После мошенники похищают с нее деньги.

Также клиента оповещают о якобы выданном ему потребительском кредите, для отмены которого нужно создать заявку на новый счет и перевести на него свои средства, уточнил специалист.

