Россиянам рассказали о способе защитить банковские карты от мошенников

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Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в эфире радиостанции "Говорит Москва" назвал эффективный способ защитить свои банковские счета от злоумышленников.

Он посоветовал иметь две-три банковские карты: одну – зарплатную, вторую – для резервных накоплений на крупные покупки, а на третью переводить денежные средства для покупок продуктов питания и небольших бытовых покупок.

Он рекомендовал хранить основные средства на неиспользуемых картах – так, по его мнению, снижается вероятность того, что персональные данные человека попадут в Сеть.

Кроме того, Свинцов опроверг миф о том, что мошенники способны снять деньги с карты, если получат доступ к чеку из магазина. Фискальный чек не содержит данных о карте, отметил депутат.

Ранее банки предложили ЦБ создать централизованный механизм обмена информацией участниками рынка о подозрительных операциях. Реализовать этот механизм хотят на базе уже существующей системы сообщения Центробанку о подозрительных операциях.