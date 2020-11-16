Эксперты рассказали о новом способе борьбы с банковскими мошенниками

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Банки предложили ЦБ создать централизованный механизм обмена информацией участниками рынка о подозрительных операциях, сообщает газета "Известия".

Реализовать этот механизм хотят на базе уже существующей системы сообщения Центробанку о подозрительных операциях.

Сейчас банки должны сообщать регулятору обо всех вызывающих подозрения операциях через автоматизированную систему. ЦБ аккумулирует данные об атаках и возвращает их кредитным организациям, однако этот процесс занимает много времени.

Прямой же обмен данными между кредитными организациями позволит до пяти раз сократить время реагирования на кражу денег, отмечают эксперты. По мнению вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, банки смогут предоставлять информацию в отдельных случаях в течение 20–30 минут.

"Например, в банк в течение часа пожаловалось сразу несколько человек на несанкционированные переводы. Он выявляет мошеннический счет и оперативно отправляет информацию об этом в организации, из которых переводились деньги. При быстром реагировании есть шанс предотвратить кражу", – считает специалист.

Крупные российские банки поддержали инициативу. Об этом сообщили в МКБ, "Росбанке", ВТБ и "Тинькофф".

Ранее компания "Инфосистемы Джет" зафиксировала новую схему обмана клиента с поездкой в банк. Специалисты рассказали, что злоумышленники звонят клиенту якобы от имени младшего менеджера банка и сообщают о несанкционированном переводе денег.

После этого, как уточняется, мошенники пытаются уговорить клиента приехать в банк для выяснения обстоятельств, при этом переключая человека на разных сотрудников. В итоге потенциальной жертве направляется инструкция по переводу денег на "безопасный" счет через мессенджер.