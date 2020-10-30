Эксперт предупредил о новом способе мошенничества в Zoom

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Фото: depositphotos/VitalikRadko
Мошенники придумали новый способ для обмана в Сети с использованием бренда Zoom. Об этом РИА Новости рассказал руководитель направления "Информационная безопасность" IT-компании КРОК Андрей Заикин.
По словам эксперта, аферисты завлекают будущих жертв объявлениями о розыгрыше призов. В результате, если их метод срабатывает, злоумышленники завладевают персональными данными.
В начале октября компания Group-IB заявляла, что установлена мошенническая схема в Zoom. Под видом получения денег у людей похищали средства с банковских карт.
"Теперь в спам-письме содержится не только ссылка на фишинговый адрес якобы с розыгрышем призов, но и ссылка на официальный сайт Zoom, перейдя по которой, жертва становится участником Zoom-группы, созданной злоумышленниками", – сообщил Заикин.
Таким образом у киберпреступника появляется доступ к профилю пользователя в качестве организатора. В связи с этим у него открываются возможности для создания встреч и управления настройками.
Заикин пояснил, что мошенники используют особенности сервиса для видеоконференций, обходя спам-фильтры.
Ранее в Центробанке рассказали о новой мошеннической схеме на финансовом рынке. В регуляторе отметили, что в этом году мошенники часто переходят в онлайн.
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