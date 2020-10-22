Эксперт объяснил, как вынудить телефонного мошенника бросить трубку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Генеральный директор финтех-компании TWINO Ашот Торосян рассказал, как разговаривать с телефонными мошенниками, чтобы они потеряли интерес. Об этом сообщает агентство "Прайм".

По словам специалиста, последнее время наметилась тенденция, согласно которой мошенники стали чаще звонить молодым людям.

"Если вы взяли трубку, а человек на том конце провода представился сотрудником банка, следует прервать разговор и самостоятельно перезвонить в свой банк", – посоветовал эксперт.

Торосян также отметил, что можно перевести диалог в шутку – это тоже покажет мошенникам, что их план раскрыт. Помимо этого, можно перехватить контроль в диалоге на себя.

Шоумен Гарик Харламов ранее выложил в Instagram видео, на котором по громкой связи разговаривает с телефонным мошенником. Злоумышленник не выдержал нарочитой "глупости" актера и бросил трубку.

