Гарик Харламов довел телефонного мошенника до истерики

Харламов довел телефонного мошенника до истерики

Шоумен Гарик Харламов выложил в Instagram видео, на котором по громкой связи разговаривает с телефонным мошенником, передает телеканал Москва 24.

На просьбу злоумышленника набрать на смартфоне некий текст, актер делал вид, что не понимает слов "клавиатура" и "раскладка". "Но подождите, я не понимаю. Клавиатура – это то, что у ноутбука", – задавался вопросом Харламов.

Когда вопрос с клавиатурой решился, шоумен притворился, что не может набрать слово "поддержка". Мошенник предложил помочь и продиктовать слово по буквам. В итоге он продиктовал матерное ругательство и бросил трубку.

Ранее эксперт рассказала, что заблокировать звонки от мошенников можно с помощью настроек телефона, сотовых операторов и специальных программ. Некоторые операционные системы смартфонов предусматривают встроенную функцию блокировки звонков с неизвестных номеров.

Кроме того, крупные операторы сотовой связи также предлагают услуги, позволяющие ограничить нежелательные вызовы. Мобильные операторы могут блокировать и текстовые сообщения.