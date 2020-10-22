Гарик Харламов довел телефонного мошенника до истерики

Харламов довел телефонного мошенника до истерики
Шоумен Гарик Харламов выложил в Instagram видео, на котором по громкой связи разговаривает с телефонным мошенником, передает телеканал Москва 24.
На просьбу злоумышленника набрать на смартфоне некий текст, актер делал вид, что не понимает слов "клавиатура" и "раскладка". "Но подождите, я не понимаю. Клавиатура – это то, что у ноутбука", – задавался вопросом Харламов.
Когда вопрос с клавиатурой решился, шоумен притворился, что не может набрать слово "поддержка". Мошенник предложил помочь и продиктовать слово по буквам. В итоге он продиктовал матерное ругательство и бросил трубку.
Ранее эксперт рассказала, что заблокировать звонки от мошенников можно с помощью настроек телефона, сотовых операторов и специальных программ. Некоторые операционные системы смартфонов предусматривают встроенную функцию блокировки звонков с неизвестных номеров.
Кроме того, крупные операторы сотовой связи также предлагают услуги, позволяющие ограничить нежелательные вызовы. Мобильные операторы могут блокировать и текстовые сообщения.
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