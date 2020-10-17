Эксперт назвал способы скрыть переписку в WhatsApp

09:13
Фото: depositphotos/diego_cervo
Директор Института информационных технологий Университета "Синергия" Антон" Аверин рассказал о том, как правильно скрыть свою переписку в мессенджере WhatsApp. По словам эксперта, это можно сделать двумя способами – онлайн и оффлайн. Об этом сообщает агентство "Прайм".
Аверин отметил, что в режиме онлайн пользователь может скрыть свое присутствие в мессенджере при помощи настроек конфиденциальности. Так, можно установить статус "Был(а)", который не будет выдавать время нахождения в сети.
Также можно лишить собеседников возможности получать уведомления о прочтении сообщения. То есть они не смогут узнать, прочли вы его или нет.
"Есть еще способ, но с использованием приложений, которые подходят только для пользователей Android. Одно из них – Unseen – позволяет только читать сообщения, при этом не отображаясь в Сети", – рассказал Аверин.
Он добавил, что обезопасить личные данные можно при помощи пароля на WhatsApp. Кроме этого, эксперт порекомендовал "не светить" телефоном.
Ранее Антон Аверин рассказал, как определить, кто звонит с неизвестного номера. По его словам, проблему можно решить с помощью специальных приложений. Они позволяют узнать информацию о входящем номере и убедиться, спам это или нет.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: