Эксперт назвал способы скрыть переписку в WhatsApp

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Директор Института информационных технологий Университета "Синергия" Антон" Аверин рассказал о том, как правильно скрыть свою переписку в мессенджере WhatsApp. По словам эксперта, это можно сделать двумя способами – онлайн и оффлайн. Об этом сообщает агентство "Прайм".

Аверин отметил, что в режиме онлайн пользователь может скрыть свое присутствие в мессенджере при помощи настроек конфиденциальности. Так, можно установить статус "Был(а)", который не будет выдавать время нахождения в сети.

Также можно лишить собеседников возможности получать уведомления о прочтении сообщения. То есть они не смогут узнать, прочли вы его или нет.

"Есть еще способ, но с использованием приложений, которые подходят только для пользователей Android. Одно из них – Unseen – позволяет только читать сообщения, при этом не отображаясь в Сети", – рассказал Аверин.

Он добавил, что обезопасить личные данные можно при помощи пароля на WhatsApp. Кроме этого, эксперт порекомендовал "не светить" телефоном.

Ранее Антон Аверин рассказал, как определить, кто звонит с неизвестного номера. По его словам, проблему можно решить с помощью специальных приложений. Они позволяют узнать информацию о входящем номере и убедиться, спам это или нет.