Эксперт назвал способ определения неизвестного номера

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Заместитель директора Института информационных технологий университета "Синергия" Антон Аверин рассказал, как определить, кто звонит с неизвестного номера.
По его словам, проблему можно решить с помощью специальных приложений. Они позволяют узнать информацию о входящем номере и убедиться, спам это или нет.
"Популярностью у рядовых обывателей пользуются такие приложения, как "Яндекс", Truecaller и Kaspersky Who Calls", – сказал эксперт агентству "Прайм".
Аверин добавил, что эти приложения удобны и их легко настроить. Однако даже такие сервисы не дают 100-процентной гарантии, что звонок будет определен верно, добавил он.
Дело в том, что злоумышленники и организации зачастую используют разовые номера, которые не всегда своевременно попадают в черные списки приложений.
Ранее эксперт рассказал, как определить скрытый номер телефона. Для этого нужно подключить услугу "Суперопределитель номера", которая есть у всех операторов связи.
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