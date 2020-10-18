СМИ сообщили о резком росте числа мошеннических опросов в Сети

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Стало известно о резком росте числа мошеннических опросов в Сети. Об этом сообщает газета "Известия".

Как информируют представители "Лаборатории Касперского", число выявленных сайтов с мошенническими опросами с января по август увеличилось в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Так, "Лаборатория Касперского" выявила более 2,5 тысячи сайтов, использующих подобные мошеннические схемы. В прошлом году за этот же период было выявлено 935 подобных ресурсов.

Сообщается, что мошенники присылают пользователю ссылку, где предлагают пройти опрос за весомое вознаграждение. При этом "жертву" просят предварительно оплатить комиссию или внести закрепительный платеж. После этого пользователь не получает обещанный платеж, а внесенная им сумма уходит аферистам.

Чаще всего призывы пройти подобные опросы встречаются в социальных сетях. Для своей схемы мошенники могут использовать названия крупных компаний и производителей.

Ведущий контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Татьяна Сидорина заявила, что с подобными схемами в первой половине текущего года сталкивался каждый пятый житель России. Аферы могут также быть замаскированны под уведомления о социальных выплатах от несуществующих фондов или имитировать лотереи.

В "Лаборатории Касперского" попросили пользователей внимательнее относится к сообщениям о неожиданных выигрышах или потенциальных вознаграждениях.

Руководитель аналитического департамента Infosecurity a Softline Company Дарья Кошкина отметила, что в ходе таких афер злоумышленники часто получают доступ к данным личных банковских карт пользователей. Ущерб от этого оценивается в миллиарды рублей. При этом основной причиной увеличения подобных схем мошенников является пандемия нового коронавируса COVID-19.

Руководитель направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрей Арсентьев пояснил, что в связи с пандемией многие граждане столкнулись с потерей работы или снижением доходов. Мошенники подметили это и занимаются аферами, в которых обещают легкий заработок, добавил эксперт.

Ранее в Сбербанке раскрыли новую схему мошенников. Теперь аферситы звонят от имени представителя прокуратуры и убеждает клиента перевести деньги на "специальный счет".