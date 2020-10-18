СМИ сообщили о резком росте числа мошеннических опросов в Сети

Фото: depositphotos/REDPIXEL
Стало известно о резком росте числа мошеннических опросов в Сети. Об этом сообщает газета "Известия".
Как информируют представители "Лаборатории Касперского", число выявленных сайтов с мошенническими опросами с января по август увеличилось в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
Так, "Лаборатория Касперского" выявила более 2,5 тысячи сайтов, использующих подобные мошеннические схемы. В прошлом году за этот же период было выявлено 935 подобных ресурсов.
Сообщается, что мошенники присылают пользователю ссылку, где предлагают пройти опрос за весомое вознаграждение. При этом "жертву" просят предварительно оплатить комиссию или внести закрепительный платеж. После этого пользователь не получает обещанный платеж, а внесенная им сумма уходит аферистам.
Чаще всего призывы пройти подобные опросы встречаются в социальных сетях. Для своей схемы мошенники могут использовать названия крупных компаний и производителей.
Ведущий контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Татьяна Сидорина заявила, что с подобными схемами в первой половине текущего года сталкивался каждый пятый житель России. Аферы могут также быть замаскированны под уведомления о социальных выплатах от несуществующих фондов или имитировать лотереи.
В "Лаборатории Касперского" попросили пользователей внимательнее относится к сообщениям о неожиданных выигрышах или потенциальных вознаграждениях.
Руководитель аналитического департамента Infosecurity a Softline Company Дарья Кошкина отметила, что в ходе таких афер злоумышленники часто получают доступ к данным личных банковских карт пользователей. Ущерб от этого оценивается в миллиарды рублей. При этом основной причиной увеличения подобных схем мошенников является пандемия нового коронавируса COVID-19.
Руководитель направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрей Арсентьев пояснил, что в связи с пандемией многие граждане столкнулись с потерей работы или снижением доходов. Мошенники подметили это и занимаются аферами, в которых обещают легкий заработок, добавил эксперт.
Ранее в Сбербанке раскрыли новую схему мошенников. Теперь аферситы звонят от имени представителя прокуратуры и убеждает клиента перевести деньги на "специальный счет".
Названы самые популярные схемы мошенничества в период пандемии
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: