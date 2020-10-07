Россиян предупредили о мошенничестве с долгами по ЖКХ

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Эксперты Национального центра финансовой грамотности предупредили россиян о мошеннических схемах, в которых участвуют лжеполицейские, судебные приставы и сотрудники ЖКХ. Мошенники вымогают деньги под предлогом вымышленной задолженности за коммунальные услуги, сообщает РИА Новости.
Эксперт центра Игорь Григорьянц рассказал, что мошенники работают вдвоем. Один, по словам специалиста, представляется сотрудником управляющей компании, а второй – сотрудником госслужбы.
"Люди в форме подсознательно вызывают доверие у граждан, особенно если вместе с ними пришли "представители" управляющей компании", – рассказал эксперт.
Он отметил, что, прежде чем пускать в квартиру незнакомцев, нужно убедиться в том, что они действительно являются сотрудниками тех организаций, которые они назвали. Григорьянц пояснил, что нужно позвонить в названные пришедшими учреждения и уточнить, работают ли у них такие люди.
Мошенники могут использовать самые разные приемы, чтобы попасть в квартиру, отмечает другой эксперт Елена Бобкова.
"Под предлогом вымышленной задолженности по ЖКХ, переодевшись в костюм судебных приставов, они начнут угрожать отключением света, воды, тепла, газа, а потом предложат погасить часть задолженности наличными или переводом через терминал" – рассказала Бобкова.
Ранее сотрудники Роскачества выпустили рекомендации, которые помогут жителям РФ перестать получать звонки от мошенников. По словам специалистов, заблокировать такие входящие вызовы можно с помощью настроек в телефоне, операторов связи или специальных программ.
При этом в Роскачестве посоветовали не использовать малоизвестные приложения с небольшим количеством скачиваний. По их мнению, в этом случае пользователь представляет определителю свои данные, поэтому есть опасность стать жертвой недобросовестных разработчиков
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