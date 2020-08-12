В Роскачестве рассказали, как перестать получать звонки от мошенников

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Роскачество выпустило рекомендации, которые помогут жителям РФ перестать получать звонки от мошенников, сообщает ТАСС.

По словам специалистов, заблокировать такие входящие вызовы можно с помощью настроек в телефоне, операторов связи или специальных программ. К примеру, на многих смартфонах есть функция блокировки вызовов от незнакомых номеров. Также "Билайн", "Мегафон", "МТС" и "Теле2" предлагают собственные услуги по ограничению контактов. Кроме того, полезным может оказаться приложение, определяющее номера. Собственное приложение-определитель есть у "Лаборатории Касперского" – Kaspersky Who Calls.

"Не рекомендуется пользоваться малоизвестными приложениями с небольшим количеством скачиваний. Пользователь представляет определителю свои данные , поэтому есть опасность стать жертвой недобросовестных разработчиков", – советуют в организации.

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