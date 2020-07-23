В Госдуме оценили идею запретить оформлять кредиты через мобильные приложения

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Зампред председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко прокомментировал Москве 24 предложение запретить оформлять кредиты через мобильные приложения банков. По его мнению, если существует запрос от экспертного сообщества, значит, его необходимо изучить.
"Если есть такое коллективное обращение, основанное на мнении людей понимающих в этой отрасли, то мы обязаны его рассмотреть", – заявил депутат.
Ющенко отметил, что мошеннические действия через интернет и мобильные приложения телефонов достаточно распространены. Он считает необходимым обращаться к экспертам в области IT-технологий в борьбе с противозаконными действиями в Сети.
"У нас комитет работает с упором на общественное мнение экспертного сообщества. Мы не можем работать, не привлекая специалистов в этой области. Поэтому данное предложение нужно обязательно принять к сведению", – подчеркнул Ющенко.
Ранее стало известно, что оформление кредитов через мобильные приложения банков может быть прекращено. Соответствующую инициативу в виде письма глава общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов направил на имя председателя Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной.
По мнению Курдесова, такие меры необходимы для предотвращения случаев мошенничества. Злоумышленники, получая доступ к телефонам граждан, после без труда оформляют на них кредиты через мобильные приложения и обналичивают их. Доступ к данным мошенники всегда получают по-разному, но схема обмана у них отработана, передает RT.
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