Эксперт объяснил, как безопасно пользоваться банковскими картами

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Эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ им. Баумана Виталий Вехов рассказал Москве 24, как безопасно пользоваться банковскими картами.

По мнению эксперта, необходимо оформить несколько карт на один счет.

"Первая карта зарплатная, которую вы в первый раз получили, вы ее больше не используете. Она у вас просто связана с бухгалтерией. А через свои сервисы – онлайн-банк, мобильное приложение – вы переводите средства на другие карты. И только те суммы, которые в ближайшее время вам нужно потратить на покупки бытового назначения, покупки дня. Я считаю, что это достаточно защищенный уровень безопасности", – считает Вехов.

Он отметил, что лучше всего дополнительно оформить еще две карты. Одна для крупных покупок, а вторая для ежедневных.

Эксперт обратил внимание на необходимость позволить клиентам банков самим определять техническое оснащение карты – в зависимости от их потребностей.

"Люди должны сами выбирать техническую оснащенность своей банковской карты. Контактная она или бесконтактная", – заявил профессор.

Ранее на сайте Российской общественной инициативы появилось предложение предоставить гражданам право выбора при изготовлении банковской карты: с NFC (бесконтактные карты) или без него, сообщает издание News.ru.

Авторы предложения отмечают, что на сегодняшний день банки прекратили выпуск банковских карт для клиентов без технологии NFC. Если же такая карта теряется, то абсолютно любой человек сможет потратить с нее денежные средства до 1 000 рублей за одну операцию.

Отмечается, что международные платежные системы Mastercard и Visa хотят обязать российские банки​ выпускать только бесконтактные карты. Visa уже ввела новое правило с 13 апреля 2019 года, а Mastercard планирует сделать это с 12 апреля 2021 года.