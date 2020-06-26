ЦБ решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Банк России решил не продлевать рекомендацию кредитным организациям о принятии карт с истекшим сроком действия. Таким образом, она перестанет действовать с 1 июля. Об этом говорится на сайте регулятора.

"В условиях улучшения эпидемиологической ситуации, постепенного снятия ограничительных мер в большинстве регионов Банк России принял решение не продлевать возможность совершения гражданами операций с использованием платежных карт после истечения срока их действия", – сказано в сообщении.

Отмечается, что данная мера позволила россиянам не посещать банки в период режима самоизоляции. В Центробанке уточнили, что сейчас большинство граждан могут свободно передвигаться и почти все офисы банков перешли на стандартный режим работы, поэтому, по их мнению, данная мера уже не актуальна.

В мае Сбербанк продлил действие истекших банковских карт. Их обладатели до 1 июля могут снимать деньги в банкоматах организации. Помимо этого, им доступна функция оплаты покупок с помощью чипа и введения ПИН-кода.

