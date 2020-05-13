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Общество

13 мая, 19:49

Сбербанк продлил действие банковских карт с истекшим сроком

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сбербанк продлил действие банковских карт, срок которых истек в период с марта 2020 года по настоящий момент, сообщает RT.

Обладатели просроченных карт смогут снимать деньги в банкоматах организации. Кроме того, им будет доступна функция оплаты покупок с помощью чипа и введения ПИН-кода.

Сбербанк также предложил клиентам активировать перевыпущенные карты с помощью приложения "Сбербанк Онлайн". После активации все функции карты будут доступны, а предыдущая будет недействительна. Кроме того, срок хранения перевыпущенных карт продлили до четырех месяцев.

В Сбербанке отметили, что данные изменения были введены с целью улучшения дистанционного обслуживания клиентов и отсутствия необходимости у них посещения офисов банка.

Ранее организация вошла в перечень банков, которые будут предоставлять льготные займы для предпринимателей. По состоянию на 23 апреля Сбербанк выдал более 500 беспроцентных кредитов московским предпринимателям.

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