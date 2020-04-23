Сбербанк одобрил московским предпринимателям более 500 кредитов под 0%

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сбербанком одобрено свыше 500 кредитов под 0% по государственной программе на выплату зарплат. Поддержка оказывалась столичным предпринимателям, передает Агентство "Москва" заявление вице-президента Сбербанка Вячеслава Цыбульникова.

"Кредит по государственной программе на заработную плату под 0% востребован предпринимателями Москвы. На данный момент в Сбербанк уже подано более тысячи заявок, и более 500 из них уже одобрено", – рассказал Цыбульников.

Он добавил, что в банке приложат все усилия, чтобы помочь бизнесменам, столкнувшимся с финансовыми трудностями.

По собственной программе кредитных каникул для бизнеса в Сбербанк обратилось около 3 тысяч предпринимателей, обратил внимание вице-президент банка.

Ранее в Сбербанке сообщили о запуске собственной программы кредитных каникул для бизнеса.

Недавно стало известно, что власти столицы прорабатывают с банками вопрос предоставления субсидий по упрощенной форме.