Сбербанк объяснил условия предоставления кредитных каникул

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
В Сбербанке назвали верхнюю планку кредита, до которой предоставляются каникулы, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в соответствии с законом каникулы предназначены только по кредитам, по которым максимальная сумма не превышает: по ипотечным кредитам – 1,5 тысячи рублей, по автокредитам – 600 тысяч рублей, по потребительским кредитам для физических лиц – 250 тысяч рублей, по кредитным картам для физических лиц – 100 тысяч рублей.
Индивидуальные предприниматели могут оформить отсрочку платежей по потребительским кредитам, если его сумма не превышает 300 тысяч рублей.
В банке рекомендуют клиентам обращаться за кредитными каникулами только если клиенты уверены в снижении своих официальных доходов.
При этом кредитная организация предлагает клиентам собственные гибкие программы реструктуризации в зависимости от конкретной ситуации заемщика.
В Сбербанке отметили, что сейчас есть тенденция к массовому обращению за льготным периодом граждан, однако при этом отсутствует документальное подтверждение ухудшения финансовой ситуации. Только каждая десятая заявка подтверждена официальным документом.
2 апреля Совет Федерации одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса. Получить его могут предприниматели, наиболее пострадавшие от коронавируса
ЦБ РФ порекомендовал банкам создать сервисы проверки заявок на кредитные каникулы. Сообщалось, что функция будет действовать дистанционно.
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