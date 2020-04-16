Власти столицы прорабатывают с банками вопрос предоставления субсидий по упрощенной форме

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве прорабатывается вопрос предоставления банками субсидий по упрощенной форме. Речь идет о дополнительном выделении от 20 до 30 миллиардов рублей для субсидирования процентных ставок субъектов малого предпринимательства, предложенном мэром столицы Сергеем Собяниным.

"Мы прорабатываем сейчас наше взаимодействие с крупнейшими банками. В первую очередь это Сбербанк, который является одним из крупнейших держателей кредитного портфеля субъектов малого предпринимательства", – рассказал заместитель мэра Москвы о вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что формат предоставления субсидий планируется сделается максимально простым. В частности, для этого будут подписаны соглашения с финансовыми организациями о том, чтобы предприниматель мог обратиться за соответствующей мерой поддержки, направив простое заявление в электронной форме.

15 апреля президент РФ Владимир Путин предложил предоставить малым и средним предприятиям прямую безвозмездную помощь от государства в период пандемии коронавируса. Выделенные средства можно будет потратить на неотложные задачи.

Столичные власти также утвердили третий пакет антикризисных мер для поддержки бизнеса. Сообщалось, что московские предприятия смогут получить помощь в рамках программы кредитной поддержки.

В связи с этим премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил банки как можно скорее включиться в программу выдачи беспроцентных кредитов малым предприятиям из наиболее пострадавших отраслей экономики.