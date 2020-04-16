Мишустин призвал банки оперативно приступить к выдаче беспроцентных кредитов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил банки как можно скорее включиться в программу выдачи беспроцентных кредитов малым предприятиям из наиболее пострадавших отраслей экономики. Об этом сообщает "Интерфакс".

"На рассмотрении в банках заявки более чем на 3,5 миллиарда рублей, но этого мало. Программа рассчитана на 150 миллиардов рублей. Еще раз прошу банки, руководителей финансовых организаций обратить внимание на эту меру, как можно быстрее включиться в эту программу", – заявил глава кабмина.

Мишустин обратил внимание на то, что 75 процентов от общего числа кредитов будут обеспечены гарантиями госкорпорации "ВЭБ.РФ". Кроме того, он уточнил, что пока в программе задействованы 5 банков, еще 25 присоединятся в скором времени.

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что для банков инициатива хотя и убыточна, поскольку необходимо вести операционные расходы, однако кредитных организациям стоит рассматривать программу как способ поддержать экономику, действующих и будущих клиентов.

Ранее глава ведомства проверил работу банков по выдаче льготных кредитов компаниям. Решетников заявил, что обратился за услугой в качестве "тайного покупателя" и выявил, что пока процесс идет медленно.

Накануне, 15 апреля, президент РФ Владимир Путин предложил предоставить малым и средним предприятиям прямую безвозмездную помощь от государства в период пандемии коронавируса. Выделенные средства можно будет потратить на неотложные задачи.

