Новые антикризисные меры снизят кредитную нагрузку субъектов МСП – Фурсин

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Утверждение третьего пакета антикризисных мер поддержки бизнеса позволит снизить кредитную нагрузку на субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП). Такое мнение выразил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

"Одна из мер поддержки рассчитана на субъекты малого бизнеса, которые брали кредиты вне зависимости от отраслей и от целей кредитования до 15 апреля, то есть до сегодняшнего дня. Все они могут рассчитывать на поддержку города, которая будет направлена на субсидирование кредитной ставки", – приводит Агентство "Москва" его слова.

Фурсин отметил, что размер такой ставки составит не более 6% по текущим займам. По его словам, это позволит компаниям сэкономить и перенаправить средства на текущие задачи.

Уточняется, что подобная мера поддержки будет действовать с 15 апреля до конца года.

"Сейчас мы проводим работу с банками по условиям и порядку субсидирования городом процентов. Мы также проинформируем предпринимателей о том, когда появится возможность подавать заявки на реструктуризацию кредита", – добавил глава столичного департамента предпринимательства.

Кроме того, Фурсин указал на то, что московские власти будут субсидировать до 8% ставки по новым кредитам.

15 апреля президент РФ Владимир Путин предложил предоставить малым и средним предприятиям прямую безвозмездную помощь от государства в период пандемии коронавируса. Он отметил, что выделенные средства будут направлены на выплату зарплат сотрудникам компаний.

Также были утверждены новые меры поддержки столичного бизнеса. Сообщалось, что московские предприятия смогут получить помощь в рамках программы кредитной поддержки.

Отсрочку по платежам за изменение вида разрешенного использования участков за II квартал 2020 года разрешили, в частности, инвесторам Москвы.