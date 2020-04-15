Бюджет Москвы останется социально ориентированным – Ефимов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Столичные власти выполнят обязательства, а бюджет города сохранит социальную ориентированность, несмотря на возможное сокращение поступлений в казну из-за остановки работы некоторых предприятий, связанное с эпидемиологической обстановкой. Об этом сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.
"Сейчас у нас социально ориентированный бюджет – на выплаты москвичам и соцподдержку жителей в натуральной форме в бюджете столицы на 2020 год предусмотрено более 495,3 миллиарда рублей, каждый третий москвич получает от государства поддержку в той или иной форме. На развитие здравоохранения в этом году запланировано более 701,2 миллиарда рублей", – сказал Ефимов в интервью ТАСС.
По его словам, власти смогут выполнить обязательства благодаря распределению бюджетных средств.
Сергей Собянин сообщил, что власти города по мере развития ситуации с COVID-19 будут вводить дополнительные меры поддержки, чтобы помочь москвичам, попавшим в трудную ситуацию.
Он подчеркнул, что ограничения, действующие из-за пандемии коронавируса, стали серьезным ударом по привычному образу жизни практически для каждого москвича. Мэр напомнил, что в городе введены дополнительные выплаты семьям, имеющим право на материнский капитал, на ребенка до трех лет включительно, а также о повышении пособий на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет и пособий по безработице.
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