Власти Москвы будут вводить новые меры поддержки жителей из-за ситуации с COVID-19

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Столичные власти по мере развития ситуации с COVID-19 будут вводить дополнительные меры поддержки, чтобы помочь москвичам, попавшим в трудную ситуацию, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

Он подчеркнул, что ограничения, действующие из-за пандемии коронавируса, стали серьезным ударом по привычному образу жизни практически для каждого москвича.

"Потеря работы, снижение доходов, необходимость самоизоляции в четырех стенах, срыв сделок из-за прекращения выдачи документов – далеко не полный перечень проблем, которые сегодня испытывают многие жители города", – заметил мэр.

Собянин рассказал, какие меры уже приняты в Москве. В частности, мэр напомнил о введении дополнительных выплат семьям, имеющим право на материнский капитал, на ребенка до трех лет включительно, а также о повышении пособий на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет и пособий по безработице.

Также Собянин напомнил об увеличении пособий по временной нетрудоспособности и введении продовольственной помощи. Мэр добавил, что этот список не окончательный и не исчерпывающий.

1 апреля столичные власти утвердили второй пакет мер антикризисной поддержки бизнеса. В частности, расширяется доступ субъектов малых и средних предприятий к получению кредитов и субсидий.

До 1 мая в Москве ввели мораторий на проверки бизнеса. Заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов пояснил, что в исключительных случаях внеплановые проверки возможны, чтобы не допустить угрозы жизни и здоровью граждан.

Информацию о возможных субсидиях можно узнать на специальном сайте или по номеру +7 (499) 961-01-20. Для предпринимателей также действует горячая линия по телефону +7 (495) 276-24-17. Кроме того, работает телеграм-канал.