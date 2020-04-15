Власти Москвы будут вводить новые меры поддержки жителей из-за ситуации с COVID-19

09:09
Фото: sobyanin.ru
Столичные власти по мере развития ситуации с COVID-19 будут вводить дополнительные меры поддержки, чтобы помочь москвичам, попавшим в трудную ситуацию, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.
Он подчеркнул, что ограничения, действующие из-за пандемии коронавируса, стали серьезным ударом по привычному образу жизни практически для каждого москвича.
"Потеря работы, снижение доходов, необходимость самоизоляции в четырех стенах, срыв сделок из-за прекращения выдачи документов – далеко не полный перечень проблем, которые сегодня испытывают многие жители города", – заметил мэр.
Собянин рассказал, какие меры уже приняты в Москве. В частности, мэр напомнил о введении дополнительных выплат семьям, имеющим право на материнский капитал, на ребенка до трех лет включительно, а также о повышении пособий на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет и пособий по безработице.
Также Собянин напомнил об увеличении пособий по временной нетрудоспособности и введении продовольственной помощи. Мэр добавил, что этот список не окончательный и не исчерпывающий.
1 апреля столичные власти утвердили второй пакет мер антикризисной поддержки бизнеса. В частности, расширяется доступ субъектов малых и средних предприятий к получению кредитов и субсидий.
До 1 мая в Москве ввели мораторий на проверки бизнеса. Заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов пояснил, что в исключительных случаях внеплановые проверки возможны, чтобы не допустить угрозы жизни и здоровью граждан.
Информацию о возможных субсидиях можно узнать на специальном сайте или по номеру +7 (499) 961-01-20. Для предпринимателей также действует горячая линия по телефону +7 (495) 276-24-17. Кроме того, работает телеграм-канал.
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